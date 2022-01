Allegri: “Morata non va via, Ramsey in uscita. Al 99% restiamo così”

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli anche di calciomercato: “Morata non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno è già a 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che nel calcio ci sono le etichette. Ha numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove perché per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso. Al 99% la rosa rimane questa. Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in maniera differenziata in Inghilterra, comunque è un giocatore in uscita”.

FOTO: Twitter Juve