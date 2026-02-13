Allegri: “Modric straordinario, questa squadra ha qualità. Inter-Juve? Noi abbiamo vinto”

13/02/2026 | 23:07:09

Max Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Pisa: “Ho trasformato il Milan? Io dello scorso anno non posso parlare perché non c’ero ma le qualità tecniche quest’anno squadra ce le ha. Ogni tanto rallentiamo ancora mentalmente ma le qualità di questo gruppo sono straordinarie e bisogna essere bravi a continuare. Modric è un giocatore straordinario indipendentemente dalle sue qualità tecniche che sono meravigliose. Alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria, ha un’umiltà pazzesca. Inter-Juventus? Noi abbiamo vinto, l’importante era questo”.

Foto: X Milan

