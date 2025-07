Allegri: “Modric sarà un esempio per tutti al Milan. Leao attaccante mi è piaciuto”

25/07/2025 | 13:25:40

Allegri ha parlato in conferenza stampa anche del nuovo arrivato al Milan, Luka Modric: “E’ un campione e un giocatore straordinario sotto il profilo tecnico. Per tutti sarà un esempio sia in campo che fuori. Leao? Contro l’Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato”.

FOTO: X Milan