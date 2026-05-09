Allegri: “Modric? Quasi impossibile il rientro per l’ultima giornata. Schierare un attacco a tre? Vediamo”

09/05/2026 | 12:21:53

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Come mi spiego il calo di queste settimane? Domani è decisiva, ma perché siamo alla fine e ne mancano tre. Però spendere energia per andare a trovare spiegazioni non ha senso: le valutazioni andranno fatte su 15 giorni. Le nostre energie andranno conservate per le partite che mancano. Modric? È quasi impossibile il suo rientro per l’ultima giornata. Se si può giocare a tre davanti? Può darsi, vediamo”.

Foto: X Milan