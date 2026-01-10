Allegri: “Modric? Luka difficilmente giocherà, credo che verrà in panchina con noi”

10/01/2026 | 15:27:42

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Modric a riposo? Luka difficilmente giocherà, credo che verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato, giovedì non abbiamo speso troppe energie. Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute, la classifica non rispecchia il valore della squadra. Dispiace non aver vinto contro il Genoa, ma il punto risulterà importante”.

Foto: X Milan