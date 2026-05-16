Allegri: “Modric? È a disposizione, si è allenato con la squadra. Ricci ha una distorsione alla caviglia”

16/05/2026 | 15:20:29

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Modric? È a disposizione, si è allenato con la squadra per la prima volta dopo due settimane. Poi vediamo chi gioca. Ricci ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina. Gli altri stanno tutti bene. Come ho vissuto la settimana? Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione. E i primi siamo noi. Io sapevo che sarebbe stato difficile. Ora abbiamo la possibilità di giocare questa partita importante a Genova. Servirà una partita seria, con grande ordine e pazienza. La squadra ha lavorato bene tutta la settimane e con il ritiro i ragazzi si sono anche riposati”.

Foto: X Milan