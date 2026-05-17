Allegri: “Modric a disposizione non ce lo aspettavamo. Normale che ci sia pressione”

17/05/2026 | 11:36:26

Max Allegri ha parlato a DAZN prima della partita contro il Genoa: “Ieri Modric ha fatto allenamento con la squadra, ha avuto un brutto infortunio e nessuno se lo aspettava. Oggi è a disposizione, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare. Quando giochi per gli obiettivi è ovvio che c’è pressione. L’unica cosa che dobbiamo fare oggi è non avere ansia e fretta di vincere la partita, perché ultimamente, soprattutto nei primi tempi, abbiamo fatto male e abbiamo subito gol in maniera troppo facile”.

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