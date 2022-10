Allegri: “Milik sta meglio, Bonucci rientra. Domani serve prestazione super. Leao top”

Massimiliano Allegri si è soffermato in conferenza stampa sulla sfida di domani a Milano. “Giochiamo contro i campioni d’Italia e sarà più difficile del solito perché vengono da una brutta sconfitta a Londra e vorranno rifarsi. Sarà una meravigliosa serata di sport con lo stadio pieno. Per ora non abbiamo vinto in trasferta, speriamo che domani sia la prima volta. Bisogna solo fare risultati, siamo indietro dopo aver lasciato 5 punti tra Salernitana e Monza. Bonucci rientrerà, Milik sta molto meglio, ci sono ancora 24 ore e dovrebbe essere a disposizione per poter giocare, valuterò tra oggi e domani mattina. La cosa più importante è dare continuità, domani è una bella partita e bisogna giocarla. Serve una prestazione di grande livello, loro hanno una squadra forte con giocatori tecnici e di grande velocità. Leao può spostare gli equilibri, poi giocano in casa e San Siro quando è pieno spinge. Cosa ci siamo detti dopo la Champions? L’ultimo quarto d’ora di mercoledì non è piaciuto a nessuno. Kostic terzino? Ora la vedo molto difficile, in futuro non si sa mai”.

Foto: Instagram Allegri