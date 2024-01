Allegri: “Milik? Sono cose che capitano. Rabiot e Chiesa stanno meglio, dovrebbero esserci con l’Inter”

L’Empoli ferma la Juventus all’Allianz Stadium e non riesce a scappare a +4 dall’Inter in virtù dell’1-1 arrivato quest’oggi. Massimiliano Allegri ha commentato il match nel post-partita, soffermandosi anche sull’espulsione di Milik. Queste le dichiarazioni del tecnico a Dazn: “La sensazione è che la squadra abbia fatto una buona partita, siamo rimasti in 10 dopo un quarto d’ora, non ci siamo disuniti, anzi abbiamo cercato di vincere questa partita, abbiamo avuto due situazioni favorevoli nel primo tempo, nel secondo tempo siamo andati subito in vantaggio, poi c’è stata un’altra palla dove Cambiaso è scivolato e poteva tirare a colpo sicuro, però questo è il calcio. Non puoi vincere tutte le partite, dispiace, i ragazzi hanno fatto una bella partita e diciamo che c’è stato l’imprevisto dell’espulsione che ci ha complicato un po’ i piani”.

Su Milik: “Ingenuità? Sono fattori che capitano nel calcio, lui veniva da buone prestazioni. Nonostante l’espulsione siamo stati bravi e abbiamo allungato la nostra striscia positiva”. E su Vlahovic: “Anche oggi ha fatto una grande partita”.

Sui recuperi in vista Inter: “Rabiot e Chiesa? Stanno meglio, dovrebbero essere a disposizione contro l’Inter. Ma noi non guardiamo a quella partita, ma al 25 maggio. Questo pareggio non deve buttarci giù, bisogna proseguire nel nostro percorso. Per noi oggi è un punto molto importante”. Infine, sull’Inter: “Andremo a San Siro per giocare una bella partita contro la squadra più forte del campionato. Sarà decisiva? Nel calcio bisogna pensare una partita dopo l’altra”.

Foto: Instagram Allegri