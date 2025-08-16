Milan, Allegri: “Qui c’è grande entusiasmo. Bisogna essere concentrati su un obiettivo”

16/08/2025 | 18:30:35

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato recentemente ai canali ufficiali del club: “Questa squadra ha dei valori. Poi il calcio non è una scienza esatta e ci sono annate in cui le cose non vanno bene, ma non è che il giocatore perde di valore. L’anno scorso la squadra ha fatto una finale di Coppa Italia e ha vinto una Supercoppa, ha fatto delle buone cose. Quest’anno inizia un’altra stagione e bisogna essere concentrati su un obiettivo che tutti devono avere ben chiaro avanti”. Sul modulo: “Non sono un grande amante dei numeri, 4, 3 o 5. L’importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva, con la tecnica che i giocatori hanno, e soprattutto una fase difensiva. Credo che come squadra ci stiamo lavorando e va migliorata: dai numeri del campionato non si stacca, se prendi un tot di gol arrivi in una posizione. Il nostro obiettivo è occupare a fine stagione una delle prime quattro posizioni”. Una chiosa finale: “Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene nelle uscite e nelle entrate. L’importante è che ci sia, come c’è, grande entusiasmo e grande voglia di fare, convinzione nei mezzi della squadra. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito. Normale che ora inizia la stagione e salirà la pressione”.

