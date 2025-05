Allegri-Milan, vertice in corso tra Tare e Branchini per la fumata bianca

29/05/2025 | 16:15:27

Max Allegri a un passo dal ritorno al Milan. Dopo gli sviluppi concreti a partire dalla giornata di ieri, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari è in corso proprio in questi minuti un vertice tra Giovanni Branchini – agente dell’allenatore- e Igli Tare per sistemare gli ultimi dettagli. Si viaggia verso una chiusura rapida, base biennale con possibile opzione.

Foto: Allegri Instagram