Fattore Allegri, la chiave dei successi dell’allenatore rossonero

14/08/2025 | 14:00:59

Il Milan targato Massimiliano Allegri punta al ritorno in Champions League. È quello l’obiettivo dichiarato dal tecnico livornese e dalla società milanese, che non apre minimamente alla possibilità di contendere il primato in classifica alla favorita – in quanto detentrice del titolo, ma non solo – Napoli. Vola basso, come spesso ha fatto nel corso della sua carriera da allenatore, pur di non alimentare grosse aspettative. Una vecchia volpe che spesso ha raggiunto l’uva. A Max Allegri il verbo “vincere” è familiare, e conosce alla perfezione gli ingredienti per un’annata vincente. La frase: “Lo scudetto si vince con la difesa”, lascia pochi dubbi sull’ideologia del tecnico ex Juventus. Il numero delle reti incassate in Serie A dalla Vecchia Signora nelle ultime 8 stagioni (con Allegri in panchina) ne è la prova. Dalla stagione 14-15 alla 18-19, poi dalla 21-22 alla 23-24, i gol incassati in media dai bianconeri sono 27,87, con annate decisamente rilevanti sotto questo aspetto. In particolare, la stagione 15-16 mostra uno sbalorditivo dato alla voce reti concesse: 20. Considerando i 43 gol subiti dal Milan lo scorso anno, al centro di Milanello bisognerà lavorare a fondo per avvicinare questi numeri. I nuovi arrivi in difesa, come De Winter, Estupinan e Athekame portano linfa a un reparto orfano di Theo Hernandez e Malick Thiaw. Insieme ai colleghi di reparto rimasti, l’allenatore rossonero dovrà trovare la quadra per far sì che l’impostazione difensiva si traduca in solidità e, soprattutto, punti per cercare di infastidire uno specialista dei successi in campionato, Antonio Conte.

Foto: Instagram Rabiot