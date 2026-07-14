Allegri: “Milan? Dispiace per come è finita, ma non cerco rivincite”

14/07/2026 | 11:51:13

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa presentandosi da tecnico dei campani: “Il Napoli da quando c’è il presidente da 17 anni solo una volta è stato fuori dall’Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. Negli ultimi 2 anni ha vinto Scudetto, Supercoppa, eredito una squadra che sicuramente è abituata a lavorare, Conte ha dimostrato tutto il suo valore in carriera, sono fortunato, è già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, speriamo sia di buon auspicio. Avere fortuna è importante nella vita. Il calcio è opinabile, tutti ne parlano, è lo sport più bello al mondo, è imprevedibile. I moduli, i sistemi, abbiamo una rosa importante, forte, ha avuto successi negli ultimi anni ed è importante continuare il lavoro. Ho giocatori che possono giocare con più sistemi, l’importante è avere entusiasmo e voglia di raggiungere gli obiettivi con sacrificio e lavoro e credo come ho detto di ereditare una squadra che ha queste qualità. Le parole di Cardinale? Mi dispiace per come sia finita con il Milan, ma non è una rivincita. Napoli è una città pazzesca, ho subito sentito il calore della gente”.

foto x napoli