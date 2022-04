Allegri: “Mercato? In estate serviranno uno o due giocatori. Non ci sarà una rivoluzione”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “È stata una bella vittoria, per la pesantezza del risultato. Il Sassuolo ha fatto una grande partita, noi eravamo molli ma nel secondo tempo è andata meglio. C’è un po’ di stanchezza, ringrazio i ragazzi. Ora abbiamo un buon vantaggio sulla quinta, siamo a un punto dal Napoli e dobbiamo continuare a lavorare”.

Sul mercato estivo: “La squadra è cresciuta molto, alla fine mi sono arrabbiato perché dovevamo gestire meglio ma avevamo giocatori con poca esperienza. Il mercato? Non penso a cambiare tantissimi giocatori, ci sono dei valori e quest’anno abbiamo giocato spesso senza tanti giocatori come Chiesa, Kean, Arthur. Tutte le volte ripartire da zero è un problema, le valutazioni non sono state sbagliate. Serviranno uno o due giocatori, contando che abbiamo fatto investimenti importanti già a gennaio. La squadra quest’anno sta facendo una buona stagione”.

Foto: Twitter Juve