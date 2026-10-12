Allegri: “McTominay titolare? E’ possibile. Sui cambi di modulo ho ascoltato discorsi da bar”

12/10/2026 | 19:44:20

Le parole di Allegri in conferenza stampa:”Dobbiamo fare punti, anche se il Villarreal contro il Real Madrid ha dimostrato di essere in forma e sul loro campo sarà dura. I cambi di modulo? Credo siano discorsi da bar, ci sono alcuni elementi appena rientrati e da mercoledì torneranno in gruppo Anguissa e Alisson. McTominay titolare in Champions? E’ possibile, ma non ho ancora scelto gli undici perché devo valutare alcuni recuperi dopo il match contro il Frosinone”.

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