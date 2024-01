Allegri: “McKennie ha paura dell’aereo e torna in treno. Meglio se Vlahovic non gli avesse rubato il gol”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato della crescita di Dusan Vlahovic, autore di due doppiette consecutive nelle ultime due partite contro Sassuolo e Lecce: “Ci stiamo allenando per fare il meglio possibile per attaccare meglio e smarcarsi. Smarcarsi è molto importante nel calcio, come il controllo della palla. Vlahovic ha fatto bene a ‘rubare’ il gol a McKennie? No… McKennie ha anche paura dell’aereo e ora voleva tornare in treno…”.

Foto: Twitter Juventus