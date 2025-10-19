Allegri: “Mancano tanti punti per il nostro obiettivo. Speriamo di recuperare Loftus e Nkunku in settimana”

19/10/2025 | 23:36:50

L’allenatore del Milan Max Allegri ha parlato a Dazn dopo il successo sulla Fiorentina: “Un commento sulla presa di posizione della Fiorentina? Posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c’è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questO. Leao? Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante. Non lanciamo nessun messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Il rigore? Ho indicato io Leao per batterlo”.

FOTO: Sito Milan