Allegri: “Manca ancora una partita da vincere. Modric? Tutto l’amore che ha verso questo sport va preso come esempio”

17/05/2026 | 14:35:42

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Come ho vissuto il recupero? C’era grande pressione, perché abbiamo rischiato di buttare via tutto quello che abbiamo costruito in quest’anno. Ora manca ancora una partita da vincere in casa contro il Cagliari. Grande risposta da chi si è visto di meno in stagione? Non avevo nessun dubbio. Nelle ultime partite avevamo fatto un po’ di confusione e preso gol troppo facili, che non è una cosa da noi. Oggi siamo stati bravi a difendere e anche un po’ fortunati. Athekame ha un buon tiro da fuori, sono contento per tutti. Anche Jashari ha fatto una bella partita. Modric? Ho avuto il piacere di vedere Luka che fremeva per entrare ma ho preferito Loftus perchè ci serviva. Deve essere l’insegnamento per tutti i bambini che giocano a calcio. Tutto l’amore che ha verso questo sport va preso come esempio”.

Foto: sito Milan