Allegri: “Malumore dei tifosi? Non mi interessa, faccio l’allenatore. Vlahovic verrà multato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa: “Siamo in difficoltà e dobbiamo fare meglio possibile ma in questi momenti si può creare confusione. Io non faccio il politico, faccio l’allenatore. I risultati non arrivano? Ma scusate, siamo comunque terzi. Io non devo andare dietro al pubblico, cerco solo di fare il meglio per la squadra. Io non vengo a chiedere a voi se sapete fare i giornalisti. Come mai abbiamo fatto solo 7 punti nelle ultime 8? Allora vi rigiro la domanda: come mai prima ne abbiamo fatti 46 nelle prime 19? Io lavoro per la Juventus e ho un obiettivo da raggiungere, stiamo facendo il massimo ma tutti sbagliamo, io incluso. Non volete capire voi, volete solo fare delle domande. C’è chi capisce e chi non capisce“.

