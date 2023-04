Allegri: “L’unica cosa da fare in questo momento è stare zitti. Abbiamo ancora due obiettivi da raggiungere”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bologna.

Queste le sue parole: “Veniamo da un periodo negativo, dove abbiamo eprso 5 delle ultime 6 partite. Domani dobbiamo provare ad invertire la rotta. Il Bologna sta facendo bene, come il so tecnico Thiago Motta”.

Sul momento: “La cosa da fare in questi momenti è quella di stare zitti, come ci è capitato in passato, dopo i 15 punti. Ci sono 35 giorni finali per chiudere bene la stagione. Come si sul dire, chi vince è un bravo ragazzo, chi perde…”.

Confronto con i giocatori: “Quando una squadra perde, soprattuto la Juventus, vengono dette cose non vere. Ripeto, l’unica cosa da fare in questo momento, come quando le cose non vanno bene, è stare zitti. Un po’ come ha detto Giannis, sullo sport, stella NBA, avete seguito credo”.

Sul finale: “Abbiamo una posizione Champions da conquistare e una semofinale di Europa League da giocare. Il primo obiettivo per una spcietà è giocare la Champions l’anno dopo. Siamo in corsa per questo, e in semifinale di Europa League. Facciamo un passo alla volta”.

Foto: twitter Juve