Allegri: “Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due”

22/08/2025 | 12:33:13

Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cremonese, nella prima giornata di Serie A. Ha spiegato come deve essere il Milan:

“Deve essere una squadra. Serve rispetto di tutti gli avversari, la vittoria va conquistata sul campo. Non ho linee guida, ma cose normali del calcio: quando hai la palla devi fare gol, quando non ce l’hai devi saper difendere. Perché è la differenza reti che conta”.

Sugli acquisti?

“La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita. Sono arrivati giocatori giovani, di grande prospetto e qualità. C’è condivisione sugli obiettivi per la squadra. La società è attenta e vigile. Mancano ancora dieci giorni di mercato. Ma poi oggi l’importante è la partita. Sono molto contento di tutti i ragazzi che ho a disposizione”.

Su Luka Modric:

“Parlare tecnicamente di Modric non c’è bisogno di parlarne… Lo dimostra la carriera. Gioca più la palla d’esterno che d’interno e lo fanno in pochi. È un ragazzo con grande umiltà. Non può avere la fisicità di 10 anni, ma insieme lo gestiremo al meglio. Sta molto bene a livello fisico”.

Su Loftus-Cheek e Fofana: “Dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo”.

Foto: X Milan