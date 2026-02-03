Allegri: “L’obiettivo è la Champions, mi piacerebbe giocare tante partite. A Pisa voglio Leao e Pulisic”

03/02/2026 | 23:05:16

Allegri ha parlato a DAZN dopo Bologna-Milan: “Era importante arrivare a 50 punti, l’obbiettivo è di rimanere nelle prime 4. La cosa importante è non aver preso gol, non prendere gol fa sempre bene. È importante guardarsi dietro, il campionato è lungo e ci sono ancora tanti punti da fare, serve fare un passettino alla volta. Ora dobbiamo goderci la “sosta” e recuperare Leao e Pulisic. Sarebbe bello a Pisa arrivare con tutti a disposizione. Abbiamo dei giocatori che a volte si fanno prendere troppo dall’entusiasmo, nel momento del vantaggio bisogna fare possesso se possibile nella metà campo avversaria. I subentrati sono entrati molto bene, bisogna essere contenti e godersi la vittoria. Ora dobbiamo pensare al Pisa e al rush finale del campionato. Io dico sempre che a me piacerebbe giocare tante partite, è un dispiacere quest’anno non poterle giocare. Sfruttiamo al meglio la possibilità di avere più tempo per preparare le partite. L’anno prossimo dobbiamo tornare in Champions”.

Foto: X Milan