Allegri: “L’intesa tra Vlahovic e Morata migliorerà. Dybala? Spero ci sia col Villarreal”

Intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha analizzato l’andamento del match commentando la prestazione dei suoi calciatori: “C’erano delle palle da giocare in avanti. Loro nel secondo tempo si sono alzati di più, ma abbiamo tenuto bene il campo e avuto un paio di situazioni pericolose. Eravamo anche un po’ stanchi”.

Sulla difesa: “Daniele ha fatto bene stasera, come altre volte quest’anno. Ultimamente stiamo giocando con i 3 e con Cuadrado alto. Danilo anche stasera ha giocato con grande intelligenza. Spero che rientrino presto Bonucci e Chiellini, perché nel finale di stagione serve l’aiuto di tutti”.

Su Vlahovic e Morata: “Devono conoscersi meglio come movimenti e su questo bisogna lavorare, ma comunque hanno lavorato bene. Si cercano anche fin troppo, ma hanno fatto bene”.

Su Arthur: “Sicuramente sta molto bene e, con lui e Locatelli, abbiamo più qualità in mediana. Poteva essere più lucido in un paio di situazioni, ma stasera non potevo chiedergli di più a lui come agli altri”.

Su Mckennie: “Non lo recupereremo fino alla prossima stagione“.

Chiusura su Dybala: “Sono dispiaciuto per Paulo, che non è stato disponibile per oggi. Spero di averlo a disposizione per il Villarreal. Il contratto è una cosa della società e le sue qualità non le discute nessuno”.

Foto: Twitter Juventus