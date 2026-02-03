Allegri: “L’Inter lotta da sei anni per lo scudetto. Nkunku? Ai calciatori bisogna dare tempo”

Allegri ha parlato così a Sky dopo Bologna-Milan: “Nkunku?Nel calcio ci vuole pazienza e calma. Ai giocatori va lasciato il tempo di ambientarsi. Sono contento del gol di Nkunku e Loftus, hanno fatto bene anche Athekame e Fofana. L’Inter è sei anni che lotta per lo scudetto. Quest’anno noi abbiamo cambiato tanti giocatori. Per fare delle ottime cose fino a fine campionato dobbiamo guardare chi ci sta sotto. Stasera è una bella vittoria. Ora abbiamo qualche giorno per recuperare e poi penseremo alla gara contro il Pisa che sarà difficile. Sono una squadra cattiva, all’andata abbiamo pareggiato 2-2. Facciamo un passo alla volta. L’Inter è sei anni che lotta per lo scudetto. Quest’anno noi abbiamo cambiato tanti giocatori. Per fare delle ottime cose fino a fine campionato dobbiamo guardare chi ci sta sotto. Stasera è una bella vittoria. Ora abbiamo qualche giorno per recuperare e poi penseremo alla gara contro il Pisa che sarà difficile. Sono una squadra cattiva, all’andata abbiamo pareggiato 2-2. Facciamo un passo alla volta”.

