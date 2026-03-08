Allegri: “L’Inter è un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dall’arrivo”

08/03/2026 | 11:51:31

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn in vista del derby di Milano di questa sera, scherzando sulla fuga dell’Inter, con un paragone di ippica.

Le sue parole: “Quota Champions? Non si può ipotizzare. Bisogna guardare la realtà delle cose. In questo momento siamo a -10 e non abbiamo ancora raggiunto la Champions”.

Se la vostra corsa fosse solo contro l’Inter, e fosse una corsa di cavalli, come la paragonerebbe al campionato?

“Hai un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio è difficile prenderlo”.

Foto: sito Milan