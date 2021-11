Allegri: “L’infortunio di McKennie è roba da nulla. Chiesa invece già scrive la letterina a Babbo Natale”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana.

Questi alcuni suoi passaggi in merito agli infortunati: “Chi gioca domani? Perin no. De Sciglio non è proprio pronto, lo rivedremo col Genoa. Voglio fare una precisazione. Morata sabato ha fatto una delle migliori partite da inizio stagione. Credo sia stato tra i migliori in campo e questo mi dispiace perché i giudizi vanno dati per l’oggettività. Quindi o non capisco io o ci sono dei pregiudizi. In questo momento serve l’esperienza di Chiellini e la freschezza dei giovani”.

Sugli infortuni: “L’infortunio di McKennie è roba da poco, Chiesa invece è già lì che scrive la letterina a babbo Natale. Bentancur sta molto meglio”.

Foto: Twitter Juventus