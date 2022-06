Allegri, l’ex compagna si difende: “La denuncia è strumentale e ha l’obiettivo di ridurre il contributo mensile a suo favore”

L’ex compagna di Massimiliano Allegri, ha respinto le accuse del tecnico bianconero, che ha portato in tribunale la donna accusandola di spendere in maniera non consona i soldi del mantenimento di un figlio.

Queste le parole della donna a il Corriere della Sera: “La denuncia di Allegri è strumentale e ha l’obiettivo di ridurre il contributo mensile a suo favore. Appare poco sostenibile che si rimproveri a una madre di non pesare con il bilancino tra due fratelli conviventi, facendo figli e figliastri. Sarebbe come pretendere che in un ambito familiare composto da tre persone, una madre acquisti un maglioncino di minor pregio alla sorella rispetto a quello del fratello, solo perché il padre del secondo è più ricco”.

Foto: Twitter Juve