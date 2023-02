Allegri: “L’Europa League è un obiettivo, come la Coppa Italia. Finale nervoso? Ce l’avevo con un tifoso”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Fiorentina, analizzando anche il nervosismo finale con un tifoso.

Queste le sue parole: “L’Europa League è un obiettivo, come la Coppa Italia e come raggiungere le squadre che ci stanno davanti. Non possiamo pensare ad altro”.

Nel finale ce l’aveva con qualcuno del pubblico? “Mi dispiace, perché la maggior parte del pubblico aiuta la squadra mentre qualcuno decide di criticare dei giocatori a prescindere. Credo che sia poco rispettoso verso un gruppo di ragazzi che in un momento non facile sta facendo delle buone cose. Poi se sbagliamo sono giuste le critiche”.

Foto: twitter Juve