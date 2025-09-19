Allegri: “L’errore del Var? Sbaglio io che mi arrabbio”

19/09/2025 | 13:47:24

In conferenza stampa, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è tornato sull’errore del Var e sulle proteste che hanno portato alla sua espulsione. Le parole:

“Posso dire che il Var è uno strumento che ha migliorato e diminuito l’errore durante la partita. Però, come ho sempre detto, il Var in certe situazioni è soggettivo: gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. Quando c’è un fuorigioco e l’azione sfocia in un calcio d’angolo, è una cosa oggettiva, quindi lì bisogna migliorare. Bisogna farlo diventare il più oggettivo possibile. Poi sbaglio io che mi arrabbio.”

FOTO: X Milan