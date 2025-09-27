Allegri: “Leao sarà a disposizione. I tifosi devono fidarsi della società, è l’asse portante della squadra”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani alle 20:45 tra Milan e Napoli. Ecco le sue parole:

“Se il Milan è pronto ad affrontare il Napoli? Domani affronteremo la squadra che meritatamente ha vinto lo Scudetto, e penso che siano i favoriti anche in questa stagione. Inoltre, Conte è bravissimo nella gestione della squadra. Dovremo essere molto attenti, perché i numeri parlano chiaro: il Napoli ha ottime statistiche. Il Milan, in casa, a settembre contro di loro ha sempre perso… Speriamo di ribaltare questi dati. Il Napoli ha anche grandi giocatori, sarà una bella partita e per noi sarà un test importante. Siamo in buona condizione, sia fisica che mentale, e abbiamo recuperato anche Leao, che sarà a disposizione. Stanno crescendo anche gli ultimi arrivati: più passa il tempo, più ci conosciamo e più miglioriamo. Se mi aspettavo questo clima all’interno della tifoseria? Sono contento che domani i tifosi riempiranno lo stadio. Si fidano di me? No, devono fidarsi della società: è l’asse portante della squadra. Deve essere forte, solida e avere una strategia ben precisa. Abbiamo iniziato bene, con molta attenzione, ma non dobbiamo pensare che tutto sia già risolto”.

