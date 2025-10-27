Allegri: “Leao può ancora migliorare e crescere. Gimenez? È un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan”

27/10/2025 | 12:24:46

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Leao da 20 gol a stagione? Leao può fare quel numero di gol: si sta convincendo anche delle sue caratteristiche da attaccante, che deve vivere per il gol; deve essere più cinico dentro l’area: è più bravo a far gol da fuori che da dentro l’area. Può ancora migliorare e crescere come tutta la squadra. Le difficoltà nel trovare il gol di Gimenez? Domani può cambiare tutto in un attimo. Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Non è che con la Fiorentina entra e fa bene allora deve giocare. Poi col Pisa non fa una buona partita e allora deve essere tenuto fuori. Uno è bravo o non è bravo. Gimenez è un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan”.

