Allegri: “Leao non è ancora al 100% ma sta crescendo. Modric? È talmente intelligente che capisce prima dove finisce la palla”

01/11/2025 | 12:36:49

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Leao? Dopo ottime cose nel primo mese, si è frenato con l’infortunio. Ora sta crescendo. Non è ancora al 100%, ma l’importante è che è tornato a mettersi a disposizione con un certo atteggiamento. Cosa mi ha sorpreso di Modric? L’umiltà e la disponibilità con cui è arrivato e si è messo a disposizione. Sta facendo nel migliore dei modi il mediano davanti la difesa perché è talmente intelligente che capisce prima dove finisce la palla”.

Foto: sito Milan