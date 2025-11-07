Allegri: “Leao? La normalità è che faccia quanto fatto con la Roma con continuità, non solo eventi sporadici”

07/11/2025 | 11:50:49

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma.

Queste le sue parole: “Come sta Leao? Ha fatto bene contro la Roma, come Nkunku, che ha tenuto bene fisicamente contro la Roma. Leao ha avuto i crampi perché deve migliorare la sua condizione. La normalità deve essere che giochi quel tipo di partite e non che siano eventi sporadici. Domani servono altri tre punti, quindi serve fare una partita concreta, sbagliare poco tecnicamente”.

Pulisic quanti minuti ha? “Ha fatto due allenamenti con la squadra, sta bene fisicamente ed è già in una buona condizione, perché ha un fisico che non ha bisogno di lavorare tantissimo. Poi non so quanti minuti abbia “.

Manca un vero 9? “No, assolutamente. Abbiamo Gimenez, che ci potrà dare tanto. E magari potremmo giocare anche senza centravanti. Ci sono stagioni che ti va bene così. Poi: Nkunku e Leao il centravanti lo possono fare”.

Cosa ti preoccupa delle partite contro le piccole? “Abbiamo preso gol evitabili, magari domani faremo meglio… Però dobbiamo riflettere su ciò che è successo: contro la Cremonese abbiamo subito due gol su due cross, contro il Pisa, nel momento migliore nostro, non l’abbiamo messo alle corde continuando a tenere la partita aperta. Poi è difficile chiudere le partite: a Roma il Parma perdeva 2-0, poi ha segnato il 2-1 all’85esimo e lì inizia un’altra partita. Bisogna stare in campo in partita fino a quando l’arbitro fischia. Domani bisognerà mettersi al pari loro a livello fisico. E correre, quantomeno come loro. E se lo facciamo, e dobbiamo farlo, poi vengono fuori le qualità tecniche che sono superiori”.

Foto: sito Milan