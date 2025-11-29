Allegri: “Leao inizia ad attaccare come un centravanti, Rabiot ha un motore diverso. Non ho offeso l’arbitro”

29/11/2025 | 23:26:36

Allegri ha analizzato a Sky Sport la vittoria sulla Lazio: “Gli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione, non era facile neanche per l’arbitro prendere questa decisione. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, la Lazio ha corso e pressato molto, fino a quando tengono quei ritmi ti danno poche linee di passaggio, devi avere un’altra velocità. Nel secondo tempo abbiamo aumentato i giri del motore e poi loro sono calati, abbiamo avuto occasioni favorevoli anche prima del gol. Bisogna continuare a lavorare, avere questa voglia di strappare il pallone agli avversari, c’è una grande atmosfera anche con i tifosi, in campo non c’è nessuno che si tira indietro. Leao al Lille faceva il centravanti, inizia ad attaccare bene la porta. Sono importanti tutti i giocatori, sicuramente Rabiot è cresciuto moltissimo anche rispetto all’ultimo anno che l’ho avuto alla Juventus, è un uomo squadra. Per creare delle squadre che lottano per il vertice servono degli uomini squadra. Rabiot come Gabbia, Pavlovic, mettono il cuore e passione in quello che fanno. Rabiot è uno di quei giocatori che ha un motore diverso. All’arbitro ho detto che tutte le volte che ci capita lui succede un casino, non l’ho assolutamente offeso”.

foto: sito milan