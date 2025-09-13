Allegri: “Leao ha un problema al soleo, tornerà con il Napoli. Pulisic sta bene, Nkunku indietro fisicamente”

Max Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita tra Milan e Bologna: “Oggi praticamente inizia la stagione. Domani affrontiamo il Bologna che non è più una rivelazione del campionato, ma è abituata a stare in alto in classifica. Ha grande velocità, grande tecnica, danno grande intensità. Abbiamo perso la prima in casa, non facendo neanche una brutta partita ma prendendo due gol evitabili, ma domani bisognerà fare meglio. Domani giochiamo e bisogna vincere. Sono arrivati tre giocatori nuovi e sono molto contento della rosa che ho a disposizione; la società ha fatto un buon lavoro, c’è un buon mix tra giovani e esperti. Abbiamo in testa tutti che sarà un percorso difficile: obiettivo tornare in Champions. Leao ha un problema al soleo, che è un muscolo molto pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà neanche a Udine, lo rivedremo con il Napoli il 28. Estupinan sta bene, Pulisic non ha nessun problema alla mano e sta bene. Gli altri stanno tutti bene, abbiamo infortunati solo Leao e Jashari, che aspettiamo con i tempi giusti. C’è il numero giusto di giocatori per poter affrontare questa stagione: ci sono 19 giocatori di movimento più i ragazzi dell’under 23, sono molto felice della rosa che ho a disposizione. Nkunku è indietro fisicamente, ha 25-30 minuti nelle gambe”.

