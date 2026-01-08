Allegri: “Leao e Pulisic sono capaci di trovare la posizione a turno. Cambi? A Firenze vedremo chi potrà giocare”

08/01/2026 | 20:37:34

Il tecnico del Milan Max Allegri ha parlato a Dazn prima di Milan-Genoa: “Io dico sempre che alla fine dell’anno i numeri trovano equilibrio. Leao e Pulisic segnano, Nkunku ha iniziato a fare gol, farà gol anche Fullkrug, i centrocampisti cominceranno a fare gol così come i difensori su palla inattiva. Dobbiamo rimanere sempre in partita, come allentiamo l’attenzione la paghiamo a caro prezzo, basta vedere i 10 gol subiti nelle cinque partite contro Pisa, Parma, Sassuolo, Torino e Cremonese. Leao e Pulisic? Sono abbastanza capaci di trovare la posizione da centravanti a turno. L’importante è che non diano punti di riferimento, traggono dei vantaggi con le caratteristiche che hanno riescono a fare molto meglio. La partita più importante è di stasera. Dopo stasera vedremo chi potrà giocare a Firenze. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, speriamo di recuperare anche Nkunku altrimenti sarà per la prossima a Como. Gli altri stanno più o meno tutti bene. Quando inizi a fare conti escono fuori cose sbagliate”.

Foto: X Milan