Allegri: “Leao e Pulisic ok. Anche Pavlovic c’è, anche se ci ha fatto temere il peggio”

21/02/2026 | 14:35:29

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Queste le sue parole: “Molto importante perché più avanti andiamo e più le partite diventano importanti. Mancano 13 partite, quindi ci sono 39 punti a disposizione. Speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo non ha senso, parliamo della partita di domani, perché il Parma sta facendo buone cose. Quindi è una squadra difensivamente molto bravi, così come sulle palle inattive. Bisognerà fare una partita molto ordinata e compatta”.

Solito bollettino medico e su Modric, il giocatore di movimento più impiegato in questa stagione

Sugli infortuni: “Stiamo tutti bene. Anche Pavlovic, che sembrava a rischio perché abbiamo temuto una rottura del perone. Gli altri stanno tutti bene. Pulisic e Leao meglio, soprattutto Pulisic. Siamo contenti, perché avere tutti a disposizione è importante perché i cambi sono molto importanti. Il Parma è una squadra che nell’ultima mezz’ora ha fatto molti gol, quindi bisognerà fare una partita molto buona. Modric? Speriamo che continui così fino alla fine. Giocatore straordinario. Non ci sono parole per descriverlo, io mi emoziono un po’ quando parlo di lui. Campioni del genere sono d’insegnamento a tutti”.

Foto: sito Milan