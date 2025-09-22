Allegri: “Leao? Domani assolutamente no, valuteremo per il Napoli”

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è stato intervistato, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Lecce, dai microfoni di SportMediaset. Queste sono state le sue parole:

“La Coppa è una competizione diversa dal campionato, è da dentro o fuori e non ci sono i supplementari. Non dobbiamo arrivare ai rigori, che sono una lotteria. Abbiamo l’obbligo di vincere e non sarà facile: bisognerà avere l’approccio giusto. Nkunku? Sta meglio, potrebbe partire dall’inizio, ma questa non è un’occasione per far vedere chi ha giocato meno, è un’occasione per passare il turno. Come vivo la partita in tribuna? La vivo in modo diverso, non sei dentro la partita. Spero che domani sia l’ultima volta: non posso permettermi di stare in tribuna di nuovo”.

Su Leao:

“Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì o venerdì per Napoli”.

Foto: X Milan