Allegri: “Leao? Domani assolutamente no, valuteremo per il Napoli”
22/09/2025 | 14:03:13
Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è stato intervistato, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Lecce, dai microfoni di SportMediaset. Queste sono state le sue parole:
“La Coppa è una competizione diversa dal campionato, è da dentro o fuori e non ci sono i supplementari. Non dobbiamo arrivare ai rigori, che sono una lotteria. Abbiamo l’obbligo di vincere e non sarà facile: bisognerà avere l’approccio giusto. Nkunku? Sta meglio, potrebbe partire dall’inizio, ma questa non è un’occasione per far vedere chi ha giocato meno, è un’occasione per passare il turno. Come vivo la partita in tribuna? La vivo in modo diverso, non sei dentro la partita. Spero che domani sia l’ultima volta: non posso permettermi di stare in tribuna di nuovo”.
Su Leao:
“Domani assolutamente no. Lo valuteremo giovedì o venerdì per Napoli”.
