Allegri: “Leao deve pensare a far gol, può solo crescere”

07/01/2026 | 12:15:36

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Genoa domani sera a San Siro.

“Il passato serve per cercare di fare meglio il futuro, per cercare di andare a migliorare le cose sbagliate fatte in passato. Per quanto riguarda la fiamma olimpica sono contento, sarà un’emozione ed un’esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità. La partita di domani affrontiamo un Genoa che ha sempre segnato nelle ultime 10 partite, è una squadra che è cresciuta molto con De Rossi. Ha tiratori molto validi, hanno Colombo che sta facendo molto bene e sono contento perché è un ragazzo straordinario. È una partita che va affrontata con grande rispetto: i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti”.

Sul rinnovo di Maignan e sul buon momento di Modric: Per quanto riguarda Mike la società la sta lavorando per il futuro del Milan. Ci sono tanti ottimi giocatori e la società sta lavorando: è importante poi che noi arriviamo tra le prime 4. Modric non è una sorpresa tecnica, ma è la passione che ha nel lavoro che fa, e soprattutto l’umiltà con cui si presenta al campo. Mi fa ridere che quando sbaglia un passaggio si arrabbia con se stesso e chiede scusa: è un ottimo esempio per i più giovani. Non contano tanto le qualità tecniche, madre natura gliele ha date, buon per lui, ma è la passione e l’amore che i giocatori di oggi devono avere per lo sport che fanno. È quello che fa la differenza. Al momento è difficile, ci sono troppe distrazioni, è importante avere i giocatori focalizzati sul lavoro e sugli obiettivi della società”.

Leao può vincere la classifica di capocannoniere?

“Leao deve pensare a fare gol, perché la punta deve fare gol. Poi se la punta gioca bene si dice: eh ma non fa gol. La punta deve fare gol. Può solamente crescere visto che la prima parte di stagione tra polpaccio e adduttore ha saltato un bel po’ di partite. Così come Nkunku, che domani non sarà a disposizione. Speriamo di averlo a disposizione per Firenze, la botta alla caviglia dà fastidio”.

Com’è questo Milan rispetto a quello già allenato?

“Quando si parla delle vecchie squadre si tende sempre a dire che sono più forti… No! Il confronto si fa con i giocatori attuali. Il Milan è una squadra forte e ha valori morali molto importanti: tutti hanno un obiettivo chiaro, cioè di ottenere il massimo dalle proprie potenzialità”.

foto: sito milan