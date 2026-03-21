Allegri: “Leao convocato dal Portogallo, ma non è in grado di giocare. Abbiamo preferito fermarlo e recuperarlo dopo la sosta”

21/03/2026 | 17:39:26

Max Allegri ha parlato a DAZN dell’infortunio di Leao: “Ieri nella rifinitura ha avuto questo riacutizzarsi all’adduttore. Abbiamo parlato con Rafa e abbiamo preferito che oggi stesse fermo in modo da avere 20 giorni per recuperare. Dopo la sosta mancheranno 8 partite e saranno quelle decisive. Credo che sia stato convocato ma non è assolutamente in grado di giocare, ha bisogno di fare lavori specifici per tornare al 100%. Fullkrug è un giocatore con caratteristiche diverse. Nonostante tutto Leao quando ha fatto il centravanti, anche se so che sembra che non sia il suo ruolo, si è mosso bene. L’abbiamo cercato poco. Fullkrug sicuramente è abituato a giocare in quella posizione. Modric ho la fortuna di allenarlo tutti i giorni, è un bene per il calcio. Giocatori così sarà difficile ritrovarli”.

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