Allegri: “Leao aveva un problema all’anca, Gimenez ha preso una botta. Commessi troppi errori tecnici”

28/10/2025 | 23:16:57

Allegri ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l’Atalanta: “Leao? Aveva un problema sull’anca, si è allenato… Poi a fine primo tempo non stava benissimo, ho preferito toglierlo comunque perché la squadra aveva bisogno di giocatori freschi. Rafa non riusciva a scattare, ho preferito toglierlo. Gimenez ha preso una botta, Leao vediamo ma non dovrebbe essere niente di che. Con la Roma dovremmo avere anche Estupinan. Sono dieci giorni in cui dovremmo stringere un po’ i denti e poi dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori. Nkunku ha giocato molto bene da prima punta. L’Atalanta è calata e noi abbiamo trovato delle geometrie. Loftus in quella posizione quando ti strappa fa male. Ha fatto 20 minuti straordinari. In quei minuti però dovevi fare gol. Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel secondo tempo e abbiamo subito un tiro solo su una palla persa malamente in costruzione, abbiamo commesso troppi errori tecnici. Gimenez si è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo perché i gol arriveranno. È un ragazzo che si da da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento e lui deve lavorare serenamente”.

foto: sito milan