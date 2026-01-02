Allegri: “Leao a sinistra si addormenta, al centro è più nel vivo del gioco. Scudetto? E’ troppo presto”

Allegri ha parlato a Sky Sport dopo Cagliari-Milan: “Quando è in mezzo al campo Allegri è più vivo nel gioco: quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita, invece da centravanti, avendo qualità e caratteristiche per farlo fa bene. La condizione è ancora da trovare. Diciamo che nel primo tempo pronti e via, abbiamo subito tre tiri in porta. In quei momenti lì bisogna stare ordinati, le partite durano 100 minuti. Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti: dovevamo assolutamente fare il secondo gol, abbiamo avuto tante situazioni di ultimo passaggio in cui dovevamo fare meglio. Scudetto? E’ troppo presto. Ci sono 5 squadre in 3-4 punti. Vincere e non subire gol era molto importante. Già con il Verona la squadra era rimasta ordinata. Bisogna continuare a lavorare e sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo: recuperiamo i giocatori come condizioni. Lo spirito della squadra è buono: se manca uno o l’altro, non si sente la mancanza. La squadra gioca da squadra. Stanno migliorando tutti, giocare nel Milan non è semplice: De Winter, Bartesaghi, Estupinan, Tomori che è migliorato fisicamente, Gabbia che è rientrato. Stanno migliorando soprattutto singolarmente, nelle situazioni difensive. Calendario? Noi ora giocheremo l’8, poi l’11 e poi il 15 e poi il 18, quindi il 25 e l’1 a Bologna. A italiano non andavo bene ma in matematica… (ride, ndr) Era importante giocare il 2, poi quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Tanto il calendario non possiamo cambiarlo: bisogna recuperare e pensare alla partita di giovedì contro il Genoa che è una squadra noiosa”.

Foto: X Milan