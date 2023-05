Allegri: “Lasciare ora la Juve sarebbe da vigliacchi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il 4-1 contro l’Empoli, partendo dal suo futuro: “Bisogna parlare con la società, sapere innanzitutto dove si gioca, se in Europa League, se ce la faranno giocare o meno. Da lì si parte. Bisogna accettare la realtà, se saremo fuori da tutto non possiamo vendere qualcosa impossibile da vendere. Se saremo fuori da tutto non possiamo pensare di ricominciare subito a vincere. Lasciare la Juventus in questo momento sarebbe da vigliacchi, ora sono molto deluso. È stato tutto un rincorrere”.

Foto: Instagram Allegri