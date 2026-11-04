Allegri: “Lang? Era un rischio schierarlo dall’inizio. Dopo la sosta recupereremo diversi giocatori”

04/11/2026 | 20:40:07

Le parole di Allegri ai microfoni di Amazon Prime Video: “Abbiamo dei giocatori, anche Rrahmani, Di Lorenzo che è stato fermo come Buongiorno e dobbiamo far coesistere tutto. Non devono essere degli alibi, non possiamo prendere gol come a Torino o con il Bodo. Sono situazioni in cui bisogna fare meglio, quando non hai paura di prendere gol è più facile difendere. Lang era una rischio farlo partire dall’inizio, ha avuto forti crampi domenica e ho preferito portarlo in panchina. Bisogna essere cosci che nel calcio succedono anche queste, bisogna accettarle con serenità, sta a noi rovesciare questa situazione. Dopo la sosta recupereremo un po’ di giocatori”.

foto screen youtube napoli