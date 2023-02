Allegri: “La stagione della Juve è più che positiva. Abbiamo scoperto i giovani”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Nantes.

Queste le sue parole: “Fagioli e Miretti sono quelli che hanno gicoato un po’ di più, sono ragazzi che hanno qualità importanti, sono giocatori diversi, però è normale che hanno bisogno di giocare, stanno giocando, alternano pezzi di partite meno buoni e migliori, è normale che giocando fanno esperienza. Fagioli ha ottime qualità tecniche e quindi sono contento”.

Sugli obiettivi: “No, non è che cambia la gerarchia, c’è una cosa che non dobbiamo far passare: non è che perchè siamo stati eliminati dalla Champions League, è facile vincere l’Europa League. Credo ci voglia molto rispetto per questa competizione, ci sono squadre di ottimo valore, vincere in Europa non è facile, noi abbiamo il dovere di provare a vincere, arrivare in fondo all’Europa League, come abbiamo il dovere di cercare di arrivare in fondo in Coppa Italia. In campionato stiamo rosicchiando un pezzetto alla volta, però è ancora lunga, siamo un pochino lontani, piano piano vediamo dove riusciamo ad arrivare”.

Sulla stagione: “A parte il Napoli, che sta facendo un campionato a sè, credo che la squadra si stia compoertando bene. Abbiamo sbagliato in Champions, siamo stati eliminati da un Benfica che comunque è una squadra importante e bisogna accettarlo. Però in campionato abbiamo fatto 47 punti, non voglio mettere i due con la Salernitana che abbiamo fatto, quindi la squadra è al pari con l’Inter, lasciando perdere le sanzioni. In Coppa Italia siamo in semifinale. Poi è normale che dall’esterno vedono la Juventus a 32 punti. Ma io l’ho sempre detto senza vergogna, noi abbiamo sbagliato il passaggio in Champions, poi la stagione della Juventus io la vedo più che positiva. In tutte le cose negative c’è qualcosa di positivo. Sono mancati Di Maria e Pogba all’inizio, Vlahovic si è fermato il 24 ottobre, poi ne abbiamo avuti altri fuori, Bonucci, Cuadrado, però abbiamo trovato dei giovani, e magari se ci fossero stati loro i giovani avrebbero giocato meno o non avrevvero giocatore, perchè è così in tutte le squadre. Si stanno comportando bene, stanno rientrando tutti, c’è bisogno di tutti, anche perchè giocare giovedì e domenica tutte le settimane non è facile, però noi non è che possiamo snobbare l’Europa League o il campionato perchè abbiamo 32 punti. Siami settimi e dobbiamo cercare piano piano di prendere punti a quelle davanti”.