Allegri: “La squadra non si è mai spenta, nel girone di ritorno ne abbiamo perse solo quattro”

25/04/2026 | 12:24:30

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Se la squadra si è spenta e ora si è ritrovata? La mia squadra non si è mai spenta. Nel girone di ritorno ne abbiamo perse quattro, ed è quello che fa vedere le cose in modo diverso, ma i nostri punti sono la somma di tutto. Poi, la percezione dipende dalla scansione dei punti. Certo, se perdi 4 partite su 14, è normale fare delle riflessioni. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo. Le riunioni con Furlani e Tare? Quando ci vediamo con la dirigenza si parla dell’annata, delle possibilità per l’anno prossimo. Ma adesso parlare di mercato è poco rispettoso, anche perché c’è un club che se ne occupa. Ho una rosa di ragazzi straordinari che hanno riportato il Milan in una posizione consona. La società in estate ha lavorato bene e la rosa è molto competitiva: lo dicono i risultati e la classifica”.

Foto: X Milan