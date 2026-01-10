Allegri: “La squadra arbitrale italiana è buona. Il VAR sta aiutando molto, ma bisogna trovare un equilibrio”

10/01/2026 | 15:40:53

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Le polemiche arbitrali? La squadra arbitrale italiana è buona. Non è facile arbitrare le partite, che sono veloci. Il VAR sta aiutando molto, ma bisogna trovare un equilibrio, essendoci situazioni soggettive, è difficile, perché ognuno ha una opinione diversa. Torna il solito discorso: senza Var, decideva solo l’arbitro. Poi il problema, cioè la situazione di gioco, si è spostato dal campo alla sala di Lissone. Il Var ha risolto tanti episodi, ma più di tanto non può fare perché poi sulle cose soggettive è difficile arrivare alla perfezione. In matematica 2+2 fa 4, in italiano un tema può piacere o meno”.

Foto: X Milan