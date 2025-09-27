Allegri: “La società ha lavorato bene sul mercato. Conte? Le sue squadre concedono poco, i numeri parlano a suo favore”

27/09/2025 | 12:19:34

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha parlato della qualità della sua rosa e delle difficoltà di affrontare una squadra allenata da Conte:

“Se la nostra rosa è più forte di quella del Napoli? Non lo so. La società ha lavorato bene sul mercato, abbiamo un’ottima rosa, un mix di giocatori esperti e meno esperti. Dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare per far sì che a marzo saremo lì a giocarci le nostre chance per arrivare tra le prime quattro. Quello che pensano gli altri non mi interessa più di tanto. Dobbiamo mantenere questo trend di attenzione ed entusiasmo, con la voglia di migliorarsi, ma sempre con grande equilibrio. Affrontare le squadre di Conte? Le squadre di Antonio sono organizzate difensivamente e concedono poco. Me lo ricordo così alla Juve, all’Inter e anche al Napoli. Questo gli ha permesso di vincere il campionato anche l’anno scorso. I numeri parlano a suo favore”.

FOTO: X Milan