Allegri: “La società ha fatto valutazioni sulla rosa e i ragazzi non possono essere buttati a mare. Il Bodo va veloce”

19/10/2026 | 15:44:48

Massimiliano Allegri presenta la sfida contro il Bodo/Glimt in conferenza stampa.

Sulla natura dei problemi: “Credo che era importante dare seguito ai risultati e per questo sono dispiaciuto della sconfitta di sabato. Speriamo sia solo un momento della stagione”.

Sulla difesa a 3: “La differenza tra la difesa a 3 e a 4 è solo Di Lorenzo, cioè l’esterno a destra. Dobbiamo giocare una partita valida. Purtroppo manchiamo in dei momenti specifici della partita”.

Sul Bodo: “Sono veloci e a Monaco, nonostante il risultato, hanno fatto bene un’ora. Servirà una grande partita, perché in Champions partite facili non ne esistono”.

Sulle critiche verso i ragazzi: “I ragazzi stanno lavorando bene e mi dispiace che alcuni di loro sono stati criticati oltremodo perché fanno parte della rosa e se sono stati scelti dal Napoli, significa che dovrebbero essere nelle condizioni di giocare nel Napoli. I giocatori in rosa vanno difesi e aiutati, anche quando ci sono momenti difficili. Tutti hanno la mia fiducia incondizionata. La società ha fatto valutazioni sulla rosa e solo perché uno ora ha difficoltà deve essere buttato a mare. Deve alzare la testa e dimostrare che può starci”.

Foto: YouTube Napoli