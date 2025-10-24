Allegri: “La sconfitta era dietro l’angolo, dopo il primo tempo ero preoccupato”

24/10/2025 | 23:52:15

Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Pisa: “Analizzando gli ultimi 5 minuti, avevamo la possibilitè di portare a casa la partita, ma non dovevi rischiare di perderla, come stava per succedere con l’attaccante su Pavlovic. Eravamo lunghi, queste palle alte, abbiamo fatto una partita di rincorse. Dopo l’1-0 la partita è sembrata più facile del previsto, e le partite non sono mai facili. Bisognava stare un po’ più ordinati. Noi siamo una squadra forte, abbiamo ottimi giocatori. Quindi, se hai la serenità del forte, devi sapere che poi alla fine il gol lo trovi. Deve regnare l’equilibrio. Nkunku in campo? Secondo me stavamo soffrendo dietro e togliere un centrocampista ci avrebbe aperto a pericoli. Poi le occasioni le abbiamo create. In queste serate qui, la sconfitta è dietro l’angolo eh”.

FOTO: X Milan